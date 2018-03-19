Половина человечества оказалась под угрозой нехватки воды, – ООН

Человечество все больше ощущает острую нехватку воды. Существует вероятность того, что от недостатка воды будут страдать около 5 миллиардов людей, а из-за борьбы за воду начнутся военные конфликты.

Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО о ситуации с водными ресурсами, сообщает DW.

По данным авторов доклада, на сегодня около 3,6 миллиарда людей населяющих регионы, у которых не редкость, что ежегодно в течение месяца или даже дольше не бывает воды.

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Отмечается, что если нынешние тенденции роста численности населения мира, принципов ведения сельского хозяйства и потребления сохранятся и дальше, то к 2050 году от острой нехватки воды будут страдать около 5 миллиардов людей.

Также в докладе прогнозируется, что вскоре человечество может столкнуться с военными конфликтами, причиной которых станет борьба за воду.

По мнению авторов доклада, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание искусственных водно-болотных угодий. Само-собой применение таких решений является достаточно дешевым и надежным способом справиться с проблемой нехватки воды. Кроме того, благодаря более экономному использованию воды в сельском хозяйстве можно было бы увеличить мировой объем производства продуктов питания на 2%.