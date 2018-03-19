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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Половина людства опинилася під загрозою нестачі води, – ООН

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Половина людства опинилася під загрозою нестачі води
Половина людства опинилася під загрозою нестачі води / Ілюстративне фото

Людство дедалі більше відчуває гостру нестачу води. Існує ймовірність того, що від нестачі води страждатимуть близько 5 мільярдів людей, а через боротьбу за воду розпочнуться військові конфлікти.

Про це мовиться у щорічній доповіді ЮНЕСКО про ситуацію з водними ресурсами, повідомляє DW.

За даними авторів доповіді, на сьогодні близько 3,6 мільярда людей населяють регіони, в яких не рідкість, що щорічно протягом місяця або навіть довше не буває води.

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Зазначається, що якщо нинішні тенденції зростання чисельності населення світу, принципів ведення сільського господарства і споживання збережуться і надалі, то до 2050 року від гострої нестачі води страждатимуть близько 5 мільярдів людей.

Також у доповіді прогнозується, що незабаром людство може зіткнутися з військовими конфліктами, причиною яких стане боротьба за воду.

На думку авторів доповіді, виходом із такої ситуації могло б стати створення штучних водно-болотних угідь. Саме-собою застосування таких рішень є досить дешевим і надійним способом впоратися з проблемою нестачі води. Крім того, завдяки більш економному використанню води у сільському господарстві можна було б збільшити світовий обсяг виробництва продуктів харчування на 2%.

Теги: ООН статистика дослідження
Джерело: 24 Канал
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