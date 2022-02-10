Половинчатая, но победа, – со Стерненко сняли судимость

Уголовное дело против украинского активиста Сергея Стерненко закрыл Верховный Суд Украины. Но другое дело относительно похищения депутата оставили без изменений.

Следовательно, теперь у Сергея Стерненко нет судимости. Он объявил о намерении в деле о похищении подавать в Европейский суд по правам человека.

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В чем обвиняли активиста

Стерненко обвиняли в незаконном хранении боеприпасов, а именно – патрона калибра 5,45. В мае 2021 года Одесский апелляционный суд приговорил Стерненко к трем годам условно с испытательным сроком на год.

Кроме того, активист и его соратник Руслан Демчук обвинялись и в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одессы Сергея Щербича.

Как Стерненко добился справедливости

Защитники активиста указывали, что в Украине нет закона об обращении с оружием и правоохранители опираются на инструкцию МВД. Обращали внимание, что следствие вообще не доказало, что патрон принадлежал именно Стерненко. Его ведь нашли во время обыска квартиры, которую тот снимал не сам.

После всех этих доказательств со стороны защиты в суде 10 февраля дело против Стерненко за незаконное ношение оружия закрыли.

Половинчатая, но однозначно победа! Спасибо вам всем за поддержку,

– сказал активист.

Что известно о Стерненко

Сергей Стерненко всячески отстаивает проукраинские интересы. В частности, он написал петицию президенту по поводу запрета въезда россиян в нашу страну. Владимир Зеленский ответил ему, но без конкретики.

Борется и со скандальным пророссийским блогером Анатолием Шарием. Он отмечал, что однопартийцы Шария сами просили ввести против него санкции. СНБО рошла на такой шаг против Шария и его окружения.

Также Стерненко рассказывал, что выиграл апелляцию в суде по делу о защите чести и достоинства против Службы безопасности Украины. Иск он подавал из-за обнародования инфографики СБУ еще в июне 2020 года.

Речь Стерненко в суде, когда его обвиняли: смотрите видео

Полное сообщение Сергея Стерненко

Уголовное производство по части 1 статьи 263 закрыть из-за малозначимости (это об 1 патроне).

По статье 146 ("похищение") оставить без изменений.

Но судимости теперь у меня нет.

Половинчатая, но однозначно победа!

Дальше со 146ю пойдем в ЕСПЧ.

Спасибо вам всем за поддержку!