В то же время что-то пошло не так: военные напились самогона и заснули за пределами воинской части. Обошлось без жертв.

Отметьте В Беларуси уверяют, что ни один российский военный не останется на их территории после учений

СМИ рассказали, что российские военные просят у местных жителей "что-нибудь поесть". Люди жалуются на загадочные исчезновения домашних животных.

Российские военные не отказывают себе в алкоголе. Его поставляют на обучение непрерывно. Ассортимент – широкий: от элитных напитков до местного самогона. Денег солдатам не хватает, поэтому со дворов местных жителей стали исчезать вещи.

К правоохранителям люди боятся обращаться. Кроме того, из-за российских военных в белорусских селах многие придерживаются необъявленного комендантского часа.

На этом фоне больше веришь сообщениям, в которые верить совсем не хочется, что "под шумок" учений сейчас можно разжиться оружием, будто даже автомат "Калашникова" реально купить, надо только знать, как и к кому подойти,

– говорится в сообщении.

Минобороны Беларуси пугает "Союзной решительностью"

Между тем, Минобороны Беларуси пытается показать "эпичность" российско-белорусских учений.

В частности, рассказали, что военнослужащие отрабатывают действия при противодействии нападению условного противника, авиаударов, мер по эвакуации и ремонту выведенной из строя бронетехники.

Обучение будет длиться до 20 февраля.

К процессу привлекли полигоны: Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский,

Россия и Беларусь проводят совместные учения: смотрите видео