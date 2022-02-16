Водночас щось пішло не так: військові напилися самогону й заснули за межами військової частини. Обійшлося без жертв.

Зауважте У Білорусі запевняють, що жоден російський військовий не залишиться після навчань

ЗМІ розповіли, що російські військові просять у місцевих жителів "щось поїсти". Люди скаржаться на загадкові зникнення домашніх тварин.

Російські військові не відмовляють собі в алкоголі. Його поставляють на "навчання" безперервно. Асортимент – широкий: від елітних напоїв до місцевого самогону. Грошей солдатам бракує, тому з дворів місцевих жителів почали зникати речі.

До правоохоронців люди бояться звертатися. Окрім того, через російських військових у білоруських селах багато хто дотримується неоголошеної комендантської години.

На цьому тлі більше віриш повідомленням, у які вірити зовсім не хочеться, що "під шумок" навчань зараз можна розжитися зброєю, нібито навіть автомат "Калашникова" реально купити, треба тільки знати, як і до кого підійти,

– мовиться у повідомленні.

Міноборони Білорусі лякає "Союзною рішучістю"

Тим часом Міноборони Білорусі намагається показати "епічність" російсько-білоруських навчань.

Зокрема, розповіли, що військовослужбовці відпрацьовують дії при протидії нападу умовного супротивника, авіаударів, заходи з евакуації та ремонту виведеної з ладу бронетехніки.

Загалом навчання триватимуть до 20 лютого.

До процесу залучили полігони: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський,

Росія та Білорусь проводять спільні навчання: дивіться відео