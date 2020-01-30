Полозов рассказал, почему Россия приостановила следствие против украинских моряков

Россия приостановила расследование в отношении 24 бывших военнопленных моряков, которые уже находятся в Украине, из-за невозможности их участия в процессе. Такое решение является своеобразным процессуальным крючком, поэтому сторона защиты обжалует постановление российских следователей.

Адвокат уволенных украинских военных моряков Николай Полозов в фейсбуке отметил, что ФСБ РФ приостановила следствие через 14 месяцев после захвата моряков.

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В деле украинских моряков следствие приостановлено по следующим основаниям: место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует,

– отметил Полозов.

Однако, по словам юриста, до сих пор остается угроза возобновления уголовного дела в России против украинцев, ведь они остаются в статусе обвиняемых. А это позволяет Москве возобновить производство в любой момент в течение 10 лет – до истечения сроков привлечения моряков к уголовной ответственности.

Кроме того, указанные обстоятельства могут ограничивать перемещение моряков за пределами Украины и не дают им гарантии безопасности от возможных попыток привлечения к уголовной ответственности со стороны России.

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Поэтому, сторона защиты будет обжаловать это постановление российских следователей.

Наша ключевая задача — сделать невозможным обстоятельства дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелировать любые негативные правовые последствия для них в будущем,

– подытожил Полозов.

Что известно об освобождении моряков из плена РФ?

25 ноября 2018 года украинские моряки на военных кораблях законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя, но вблизи Керченского пролива их протаранил пограничный корабль РФ.

Тогда россияне захватили в плен всех 24 моряков и 3 украинских корабля. Военных арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Все они заявили следствию в России, что являются военнопленными.

Через 10 месяцев плена моряков освободили. Произошло это 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "35 на 35".

Даже после освобождения их из плена, ФСБ РФ продолжала расследование в отношении украинских моряков. Следствие было приостановлено лишь на время, когда продолжался процесс возвращения Украине захваченных кораблей.



Освобожденные из плена украинские моряки/ инфографика 24 канала