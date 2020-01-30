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      Полозов рассказал, почему Россия приостановила следствие против украинских моряков

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      Полозов назвал причину остановки следствия по делу захваченных Россией украинских моряков / radiosvoboda.org

      Россия приостановила расследование в отношении 24 бывших военнопленных моряков, которые уже находятся в Украине, из-за невозможности их участия в процессе. Такое решение является своеобразным процессуальным крючком, поэтому сторона защиты обжалует постановление российских следователей.

      Адвокат уволенных украинских военных моряков Николай Полозов в фейсбуке отметил, что ФСБ РФ приостановила следствие через 14 месяцев после захвата моряков.

      Интересно: Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи

      В деле украинских моряков следствие приостановлено по следующим основаниям: место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует,
      – отметил Полозов.

      Однако, по словам юриста, до сих пор остается угроза возобновления уголовного дела в России против украинцев, ведь они остаются в статусе обвиняемых. А это позволяет Москве возобновить производство в любой момент в течение 10 лет – до истечения сроков привлечения моряков к уголовной ответственности.

      Кроме того, указанные обстоятельства могут ограничивать перемещение моряков за пределами Украины и не дают им гарантии безопасности от возможных попыток привлечения к уголовной ответственности со стороны России.

      К теме: Освобожденные из плена моряки РФ остаются в зоне риска, – Полозов

      Поэтому, сторона защиты будет обжаловать это постановление российских следователей.

      Наша ключевая задача — сделать невозможным обстоятельства дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелировать любые негативные правовые последствия для них в будущем,
      – подытожил Полозов.

       

      Что известно об освобождении моряков из плена РФ?

      • 25 ноября 2018 года украинские моряки на военных кораблях законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя, но вблизи Керченского пролива их протаранил пограничный корабль РФ.
      • Тогда россияне захватили в плен всех 24 моряков и 3 украинских корабля. Военных арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Все они заявили следствию в России, что являются военнопленными.
      • Через 10 месяцев плена моряков освободили. Произошло это 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "35 на 35".
      • Даже после освобождения их из плена, ФСБ РФ продолжала расследование в отношении украинских моряков. Следствие было приостановлено лишь на время, когда продолжался процесс возвращения Украине захваченных кораблей.

      Звільнені з полону українські моряки
      Освобожденные из плена украинские моряки/ инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Расследования Криминальные новости Украинские моряки в плену
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