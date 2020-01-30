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      Полозов розповів, чому Росія призупинила слідство проти українських моряків

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      Полозов назвав причину зупинки слідства в справі захоплених Росією українських моряків / radiosvoboda.org

      Росія призупинила розслідування щодо 24 колишніх військовополонених моряків, які вже перебувають в Україні, через неможливість їхньої участі у процесі. Таке рішення є своєрідним процесуальним гачком, тому сторона захисту оскаржить постанову російських слідчих.

      Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов у фейсбуці відзначив, що ФСБ РФ призупинила слідство через 14 місяців після захоплення моряків.

      Цікаво: Справа захоплених українських моряків: Росію викрили на брехні

      У справі українських моряків призупинене слідство з таких підстав: місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відоме, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутня,
      – зазначив Полозов.

      Проте, за словами юриста, досі залишається загроза поновлення кримінальної справи у Росії проти українців, адже вони залишаються в статусі обвинувачуваних. А це дозволяє Москві відновити провадження у будь-який момент протягом 10 років – до закінчення термінів притягнення моряків до кримінальної відповідальності.

      Окрім того, зазначені обставини можуть обмежувати переміщення моряків за межами України і не дають їм гарантії безпеки від можливих спроб притягнення до кримінальної відповідальності з боку Росії.

      До теми: Звільнені з полону РФ моряки залишаються в зоні ризику, – Полозов

      Тому, сторона захисту буде оскаржувати цю постанову російських слідчих.

      Наше ключове завдання — унеможливити обставини подальшого притягнення до кримінальної відповідальності українських військових моряків у межах російської юрисдикції та нівелювати будь-які негативні правові наслідки для них в майбутньому,
      – підсумував Полозов.

       

      Що відомо про звільнення моряків з полону РФ?

      • 25 листопада 2018 року українські моряки на військових кораблях законно переходили з порту Одеси до порту Маріуполя, але поблизу Керченської протоки їх протаранив прикордонний корабель РФ.
      • Тоді росіяни захопили у полон усіх 24 моряків і 3 українські кораблі. Військових арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Усі вони заявили слідству в Росії, що є військовополоненими.
      • Через 10 місяців полону моряків звільнили. Сталося це 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією за схемою "35 на 35".
      • Навіть після звільнення їх з полону, ФСБ РФ продовжувала розслідування щодо українських моряків. Слідство було призупинено лише на час, коли тривав процес повернення Україні захоплених кораблів.

      Звільнені з полону українські моряки
      Звільнені з полону українські моряки/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини Розслідування
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