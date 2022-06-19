Польша и Чехия будут вместе охранять воздушное пространство Словакии

Словацкое правительство обратилось за помощью в защите своего воздушного пространства. Просьба адресовало соседней Чехии.

Правительство Словакии просит на время защитить воздушное пространство страны. В новом совместном проекте будут задействованы и польские военно-воздушные силы.

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Самолеты МиГ-29 Словакия перестала использовать

Польша, Чехия и Словакия будут обсуждать условия сотрудничества. До этого известно, что чешская и польская стороны согласились помочь в охране воздушного пространства.

После вторжения в Украину в Словакии начали готовиться к тому, чтобы досрочно прекратить использовать истребители МиГ-29. Страна заказала новые истребители из США, но они будут на вооружении не раньше, чем через два года.

Посещавший Братиславу министр обороны Польши уверял, что польские истребители F-16 готовы охранять воздушное пространство соседней страны. Если нужно, то он обещал даже разместить их в Словакии.

Чешская армия имеет многолетний опыт защиты неба за рубежом и участвует в охране воздушного пространства стран-членов НАТО с 2009 года.

Как Словакия помогает Украине

С первых дней войны эта соседняя страна стала одной из тех, кто больше всего поддерживает наше государство. Туда поехали беженцы из Украины и Словакия развернула целую программу для них, чтобы предоставить убежище. Также президент Зузана Чапутова обещала убеждать лидеров Европы принять Украину в ЕС, за что ей и Анджею Дуди поблагодарил наш президент Владимир Зеленский. Кроме того, Словакия помогает нам оружием, гуманитаркой и финансово.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что Словакия готова создать новые маршруты и хабы по экспорту аграрной продукции из Украины. Глава государства подчеркивал, что это серьезный шаг в поддержку нашей страны. Такое решение влияет на глобальную продовольственную безопасность, учитывая, что Россия заблокировала украинские порты. А президент Словакии вместе с делегацией даже выступала в Верховной Раде во время визита в Украину.

Существенна помощь Словакии и с вооружением для наших нужд . К примеру, нам передали гаубицы Zuzana. Они сперва предназначались для собственной армии Словакии. Однако Минобороны страны решило предоставить приоритет в производстве этих гаубиц по заказу для Украины. Срок поставки гаубиц Zuzana в собственные вооруженные силы был пока неизвестен. Также Словакия поставила для ВСУ зенитно-ракетную систему С-300.

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