Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил. что Польша должна подготовить свою армию к "полномасштабному конфликту". ранее Россия неоднократно угрожала странам НАТО.

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Нужно найти баланс

По его словам, Польша должна найти баланс между обучением армии и безопасностью границы. Он также пояснил, что количество войск на восточной границе страны до августа возрастет с 6 до 8 тысяч.

Сегодня мы должны подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа,

– отметил Кукула.

Кроме этого, на саммите НАТО, который продлится в Вашингтоне до 11 июля, обсуждали возможность сбития российских ракет над Украиной польским ПВО. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации Байдена против такого подхода, потому что стремятся "предотвратить эскалацию".