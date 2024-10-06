Впрочем, этого трудно достичь, учитывая старение населения. Об этом пишет Reuters.

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Кукула считает, что Польша должна готовиться к войне

Кукула считает, что "что-то должно произойти", а потому армия Польши должна быть готова к таким действиям.

Все указывает на то, что мы – поколение, которое станет с оружием в руках, чтобы защитить нашу страну. И ни я, ни кто-то из вас не намерен проиграть эту войну. Мы выиграем, мы вернемся и продолжим развивать Польшу, но что-то должно произойти,

– сказал он, выступая в военной академии Университета сухопутных войск во Вроцлаве.

Впрочем, по его словам, демографический кризис в Польше снизит темпы набора в армию.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель всеобщей службы", – считает Кукула.

Общая служба предусматривает обязательную военную подготовку и службу, которая пока не выполняется.

По данным Минобороны Польши, польская армия будет насчитывать более 207 500 солдат до конца 2024 года. Это сделает ее третьей по численности армией НАТО после США и Турции.

Напомним, что еще в июле Кукула говорил о том, что Польша должна готовиться к полномасштабному конфликту. Все потому, что после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году отношения Польши с Россией и Беларусью резко ухудшились.