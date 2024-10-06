Втім, цього важко досягти, зважаючи на старіння населення. Про це пише Reuters.

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Кукула вважає, що Польща має готуватися до війни

Кукула вважає, що "щось має статися", а тому армія Польщі має бути готова до таких дій.

Усе вказує на те, що ми – покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну. Ми виграємо, ми повернемося і продовжимо розбудовувати Польщу, але щось має статися,

– сказав він, виступаючи у військовій академії Університету сухопутних військ у Вроцлаві.

Втім, за його словами, демографічна криза у Польщі знизить темпи набору до армії.

"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", – вважає Кукула.

Загальна служба передбачає обов'язкову військову підготовку та службу, яка наразі не виконується.

За даними Міноборони Польщі, польська армія налічуватиме понад 207 500 військовослужбовців до кінця 2024 року. Це зробить її третьою за чисельністю армією НАТО після США та Туреччини.

Нагадаємо, що ще у липні Кукула говорив про те, що Польща повинна готуватися до конфлікту. Усе через те, що після російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році відносини Польщі з Росією та Білоруссю різко погіршилися.