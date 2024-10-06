Як пише видання Wnp.pl, про це заявили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Павел Залевський.

Дивіться також Український легіон розпочав перший набір добровольців за кордоном, – Міноборони

Український легіон у Польщі

Так, міністр оборони Польщі повідомив, що Польща була готова проводити навчання з 1 вересня, однак не було достатньо охочих.

Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати,

– сказав він.

На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб".

Водночас заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня українське консульство в Любліні розпочало набір українських добровольців.

“Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно їх навчимо”, – сказав він.

Залевський нагадав, що Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тисяч українських військових.