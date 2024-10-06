Як пише видання Wnp.pl, про це заявили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Павел Залевський.
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Український легіон у Польщі
Так, міністр оборони Польщі повідомив, що Польща була готова проводити навчання з 1 вересня, однак не було достатньо охочих.
Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати,
– сказав він.
На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб".
Водночас заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня українське консульство в Любліні розпочало набір українських добровольців.
“Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно їх навчимо”, – сказав він.
Залевський нагадав, що Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тисяч українських військових.