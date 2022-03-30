Кулеба выразил благодарность Польше за оказанную гуманитарную помощь и сообщил, что соседняя страна планирует усилить финансовую и политическую поддержку.

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Кулеба продолжает общаться с западными партнерами о помощи Украине. Сегодня ответная встреча прошла в Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял меня сегодня в Варшаве. Благодарен Польше за такое гостеприимство к украинцам, которые бегут от войны,

– написал Кулеба.

Согласно сообщениям, опубликованным главой МИД Украины, встреча прошла удачно, а Польша еще раз доказала свою преданность нашему государству.

Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Без сомнения, трудные времена открывают настоящих друзей,

– подчеркнул он.

Обратите внимание, что ранее Министр иностранных дел Украины призвал мир криминализировать символ "Z". По его словам, это продемонстрирует публичную поддержку нашей страны.