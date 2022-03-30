Кулеба виразив вдячність Польщі за надану гуманітарну допомогу та повідомив, що сусідня країна планує посилити фінансову та політичну підтримку.

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Кулеба продовжує комунікувати із західними партнерами щодо допомоги Україні. Сьогодні відповідна зустріч пройшла у Варшаві.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв мене сьогодні у Варшаві. Вдячний Польщі за таку гостинність до українців, які тікають від війни,

– написав Кулеба.

Згідно з повідомленнями, які опублікував очільник МЗС України, зустріч пройшла вдало, а Польща ще раз довела свою відданість нашій державі.

Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки. Без сумніву, важкі часи відкривають справжніх друзів,

– підкреслив він.

Зверніть увагу, раніше Міністр закордонних справ України закликав світ криміналізувати символ "Z". За його словами, це продемонструє публічну підтримку нашої країни.

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