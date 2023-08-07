Об этом сообщил пресс-офицер 1-й Варшавской бронетанковой бригады, лейтенант Яцек Петровский, информирует 24 Канал. По его словам, среди достопримечательностей будут десятки военных пикников.

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Польша готовится провести самый большой военный парад

Как рассказал Петровский, во время военного парада на Вислостраде в Варшаве можно будет увидеть технику польского, американского и корейского производства.

Каждый, кто хочет совместно с нами праздновать, и каждый, кто будет хотеть следить вживую или в медиа, сможет увидеть самую современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре поступит на оснащение,

– отметил лейтенант.

Кстати, этот парад возвращается после трехлетнего перерыва.

В Офисе Президента объяснили слухи об ухудшении отношений с Польшей

Напомним, что в последние дни обострилось недоразумение между Польшей и Украиной по экспорту зерна. Однако это лишь ситуативная проблема, которая не может перечеркнуть партнерские отношения стран, заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, от конфликта между Киевом и Варшавой выигрывает только Россия.

"У нас абсолютно конкретные партнерские отношения. Для нас и наших польских партнеров приоритет №1 – это проигрыш России и защита европейского сообщества в целом. Но есть ситуативные разговоры о том или ином", – подчеркнул Подоляк.