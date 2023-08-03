Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, от конфликта между Киевом и Варшавой выиграет только Россия.

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"У нас абсолютно конкретные партнерские отношения. Для нас и наших польских партнеров приоритет №1 – это проигрыш России и защита европейского сообщества в целом. Но есть ситуативные разговоры о том или ином", – пояснил Подоляк.

Так, Польша и Украина имеют свои национальные интересы. Но это проблема дискуссии – или внутренней, или внешней.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть в 17:00 на ютубе 24 Канала. Не пропустите!

В чем суть конфликта

После выхода России из зернового соглашения Украина потеряла возможность транспортировать зерно по морю – и остался только путь по суше, через Польшу в частности. Однако это привело к падению цен на зерно собственного производства, что возмутило польских фермеров.

Обострение началось после заявления министра канцелярии президента Польши и руководителя Бюро по международной политике Марцина Пшидача от 31 июля. По словам чиновника, Варшава должна прежде всего заботиться о собственных интересах, а Украина – ценить оказанную помощь.

После заявления Пшидача украинское МИД вызвало "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого. Этим возмутился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и назвал действия Украины ошибкой.

Друзья, несмотря ни на что

Скандал никоим образом не ставит крест на отношениях Украины и Польши, ведь в обеих странах есть заинтересованные в поисках взаимопонимания. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что короткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран. Такого же мнения придерживается Михаил Подоляк.

"До конца этой войны Польша будет самым большим другом Украины в полном смысле этого слова", – убежден он.