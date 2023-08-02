В причинах скандала и вероятных последствиях разбирался 24 Канал. Об обострении в отношениях между Украиной и Польшей читайте дальше в материале.

Обратите внимание "Нет определенного согласия": МИД Польши рассказал, что отношения с Украиной сейчас напряжены

Почему скандал не выгоден ни Украине, ни Польше

Скандал набрал обороты, поэтому его не обошел вниманием президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что свобода каждой страны Европы самая крепкая тогда, когда эта свобода – общая для всех и именно сейчас происходит война за общую свободу.

Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И ни одной трещинки в этом щите быть не может,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что никакие политические мгновения не должны испортить отношения Украины и Польши, а эмоциям точно нужно дать остыть. Также глава государства подчеркнул, что для наших стран превыше всего – победа над общим врагом.

"Зерно преткновения" между Киевом и Варшавой

Для того чтобы понять, почему собственно разразился скандал, нужно заглянуть в его предысторию. Полномасштабная война заставила Украину и Польшу забыть обо всех недоразумениях, поскольку главной проблемой стала российская агрессия. Украина сопротивлялась, Польша – давала оружие нашим военным и убежищам беженцам. Варшава стала главным союзником нашего государства в борьбе с агрессором.

Первой проблемой в отношениях стало зерно. Первоначально полномасштабная война полностью заблокировала возможность транспортировать агропродукцию по морю. Подписание зернового соглашения не решило всех проблем, поэтому Украина разными путями экспортировала зерно в Европу.

Однако в Польше, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии украинское зерно повлекло за собой серьезные экономические проблемы – ввоз украинской продукции повлек за собой падение цен на зерно собственного производства, из-за чего возмутились фермеры. Первыми свое недовольство выразили польские аграрии, из-за чего министр сельского хозяйства ушел в отставку, а правительство запретило ввоз из Украины кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса.

Правда, к ссорам между Польшей и Украиной это не привело, поскольку обе стороны тесно сотрудничали в этом вопросе. Да и заявления о блокировании поставок происходили с подчеркиванием того, что Польша остается другом Украины, но и о собственных интересах Варшава забывать не может. Как результат, ЕС просто запретил импорт украинского зерна до 15 сентября 2023 года на территорию этих стран.

Но в июле Россия вышла из зерновой сделки, поэтому Украина теперь просто не может вывозить зерно из Украины. Хорватия предлагает в помощь свои порты, но в порты эту продукцию еще нужно довезти, а все соседние страны запретили перевозку украинского зерна. Поэтому Киев просит снять запрет на перевозку, а польский президент Анджей Дуда даже пообещал сделать это уже в августе.

Однако в Польше многие политики выступают за то, чтобы не разрешать Украине перевозить свое зерно через их территорию. Это аргументируют убытками для польских фермеров, но следует понимать, что в Польше приближаются выборы, перед которыми каждая политсила хочет набрать себе баллов и без вопросов Украины здесь не обойдется. В основном против экспорта выступают как раз популисты и игроки предстоящих выборов, в то же время большинство представителей польской власти, собственно, выступают за то, чтобы достичь согласия в вопросах экспорта и импорта зерна.

И все же заявления, приводящие к подобным скандалам, выгодны тем силам, которые намерены рассорить Польшу и Украину.

"Украина не ценит помощь Польши"

Началось обострение с заявления министра канцелярии президента Польши и руководителя Бюро по международной политике Марцина Пшидача, которое он сделал 31 июля. Чиновник подчеркнул, что прежде всего Варшава ставит свои интересы выше чужих, а в этом случае речь шла именно о польских фермерах и сборе нового урожая.

Однако Пшидач заявил, что Украина вроде бы не ценит ту роль, которую играет Польша для нашего государства во время полномасштабной войны.

У нас время сбора урожая. Польское зерно должно собираться, храниться и продаваться по цене. Что касается Украины, то она действительно получила большую поддержку со стороны Польши. Думаю, ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы.

– заявил чиновник.

Украину снова обвинили в "неблагодарности" и это только после того, как иссякло недоразумение относительно слов министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на саммите НАТО. Но только на этот раз контекст и формулировка несколько иные, так что это вызвало резкую реакцию МИД Украины.

Посол "на ковре" и возмущенный Моравецкий

Слова Пшидача о якобы украинской неблагодарности вызвали почти мгновенную реакцию в Киеве, поскольку Польша является одним из ключевых партнеров нашего государства. Анджей Дуда – рекордсмен по количеству визитов в наше государство во время полномасштабной войны. В частности, в июле состоялся исторический визит, во время которого президенты Украины и Польши почтили жертв Волынской трагедии – страницы в польско-украинской истории, которая постоянно была камнем преткновения между нашими странами.

Но вернемся к конкретной проблеме. После высказываний Пшидача украинский МИД решил вызвать "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому указали на недопустимость подобных высказываний со стороны представителей канцелярии Анджея Дуды.

Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее,

– отметили в заявлении МИД Украины.

Польский МИД не оценил жест официального Киева, поэтому вызвал к себе украинского посла Василия Зварыча. Правда, вместо него пошел заместитель, потому что дипломат находится в Киеве.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пошел дальше. Он возмутился вызовом посла в МИД и заявил, что этого не должно произойти, ведь Цихоцкий был единственным иностранным дипломатом, который не покинул Киев в первый день полномасштабного вторжения.

Моравецкий назвал действия Украины ошибкой и намекнул на то, что Варшава не разблокирует транзит украинского зерна через свою территорию.

В международной политике, в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша предоставила Украине, таких ошибок быть не должно. Мы всегда будем защищать хорошее имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не преобладают над интересами Польши,

– заявил Моравецкий.

Что будет с отношениями Украины и Польши?

МИД Польши, как и Матеуш Моравецкий, возмущен тем, что Киев вызвал польского посла, поэтому обещают предметный разговор с украинским дипломатом, только он вернется из Киева.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что между Киевом и Варшавой "нет общего согласия". Также он посоветовал Украине "не нападать на своих союзников".

Разговор будет очень откровенным. Она будет очень конкретной, как всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время не является лучшим. Никто этого не скрывает,

– сообщил Яблонский.

При этом он заявил, что Польша остается "снисходительной", ведь на Украину напали. Однако страна помогает настолько, насколько это отвечает "политике национальных интересов".

В любом случае, этот скандал не ставит крест на отношениях Украины и Польши. В обеих странах есть люди, которые могут стать причиной скандалов. Например, уже был опыт таких ситуаций, когда спикер МИД Польши Лукаш Ясина утверждал, что Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию. Однако как и в Киеве, так и в Варшаве есть те, кто заинтересован в том, чтобы отношения не ухудшались. Именно этот интерес будет вести к поиску понимания в вопросе зерна.

Следует понимать, что каждая страна заботится в первую очередь о собственном интересе. У Украины и Польши общим интересом точно есть безопасность и благосостояние собственных граждан. Если с первым нет недоразумений, потому что враг у нас один, то вопрос есть со вторым. Польским аграриям вредит импорт в Польшу украинского зерна, а украинским аграриям вредит отсутствие какого-либо импорта вообще. Выход из этой ситуации точно есть, главное, чтобы руководство обеих стран хотело его найти.