Такое заявление МИД Польши сделал на фоне напряжения в отношениях с Украиной. Внешнеполитическое ведомство Польши изложило в разговоре с украинским дипломатом свое видение будущих отношений.

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Что предлагает польская сторона

В польском МИД подчеркнули, что партнерам следует избегать острых заявлений и действий, которые могут навредить взаимоотношениям. В разговоре с представителем украинского посольства польские дипломаты изложили свою позицию относительно дальнейшего развития отношений Киева и Варшавы.

Польша хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимоуважении и понимании национальных интересов. Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям. Польша ожидает, что Украина будет готова принять во внимание нашу позицию, например, по защите польского сельского хозяйства, а также другим вопросам. Эту должность сегодня передали временному поверенному по делам Украины в Варшаве,

– заявили в польском МИД,

То есть МИД Польши фактически заявил о готовности обсудить вопросы транзита зерна и желает, чтобы интересы Польши в этом вопросе были учтены.

Что накануне заявлял польский МИД

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что между Киевом и Варшавой "нет общего согласия". Также он посоветовал Украине "не нападать на своих союзников". Он сообщил, что беседа с послом Украины будет основательной.

Дипломат заявил, что якобы именно заявления украинской стороны демонстрируют ухудшение отношений. При этом он заявил, что Польша остается "снисходительной", ведь на Украину напали. Однако страна помогает настолько, насколько это отвечает "политике национальных интересов".

На фоне обостряющегося конфликта президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша стали щитом Европы, а щит не может давать трещину. Глава государства подчеркнул, что никакие политические мгновения не должны испортить отношения Украины и Польши, а эмоциям точно нужно дать остыть. Также президент подчеркнул, что для наших стран превыше всего – победа над общим врагом.