Премьер-министр Польши Дональд Туск на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве 12 октября заявил, как пишет Bloomberg, что Польша планирует временно приостановить права на убежище. Это хотят сделать, чтобы сократить нелегальную миграцию.

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Что заявил Туск об отказе в убежище

Одним из элементов стратегии будет временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе,

– заявил Дональд Туск.

Он пояснил, что система предоставления убежища используется белорусским президентом Александром Лукашенко и российским президентом Владимиром Путиным и контрабандистами, переправщиками людей, торговцами людьми как право на убежище вопреки сути права на убежище.

В то же время глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец уточнил, что временное приостановление будет касаться только незаконных попыток пересечения границы со стороны Беларуси. В то же время это не повлияет на украинских беженцев, которые бегут в Польшу.

Польский премьер заявил, что Варшава усилит границы для въезда в страну без документов, несмотря на потенциальное неодобрение этого решения со стороны Европейского Союза. Дональд Туск пообещал сообщить более подробную информацию на следующей неделе.

Мы не будем уважать и реализовывать любые идеи ЕС, если будем уверены, что они вредят нашей безопасности,

– заверил Дональд Туск.

Он добавил, что в Польше сведут нелегальную миграцию к минимуму, искоренят практики, которые де-факто обходили польские интересы, которые нарушали безопасность польских женщин и поляков, а также польского государства.