Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на з'їзді своєї партії "Громадянська платформа" у Варшаві 12 жовтня заявив, як пише Bloomberg, що Польща планує тимчасово призупинити права на притулок. Це хочуть зробити, щоб скоротити нелегальну міграцію.

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Що заявив Туск про відмову в притулку

Одним з елементів стратегії буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я буду закликати до визнання цього рішення в Європі,

– заявив Дональд Туск.

Він пояснив, що система надання притулку використовується білоруським президентом Олександром Лукашенком і російським президентом Володимиром Путіним та контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми як право на притулок всупереч суті права на притулок.

Водночас глава канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабєц уточнив, що тимчасове призупинення стосуватиметься лише незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі. Водночас це не вплине на українських біженців, які тікають в Польщу.

Польський прем'єр заявив, що Варшава посилить кордони для в'їзду в країну без документів, попри потенційне несхвалення цього рішення з боку Європейського Союзу. Дональд Туск пообіцяв повідомити більш детальну інформацію наступного тижня.

Ми не будемо поважати й реалізовувати будь-які ідеї ЄС, якщо будемо впевнені, що вони шкодять нашій безпеці,

– запевнив Дональд Туск.

Він додав, що у Польщі зведуть нелегальну міграцію до мінімуму, викоренять практики, які де-факто обходили польські інтереси, які порушували безпеку польських жінок і поляків, а також польської держави.