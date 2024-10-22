Об этом заявил заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский, сообщает Wpolsce.pl.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с тайными приложениями к плану победы смогут ознакомиться лишь те страны, которые сейчас помогают Украине в оборонной сфере. Как он объяснил, "если в той или иной стране, даже среди наших близких партнеров, нет чем нас усилить, зачем давать приложение?".

Польша хочет увидеть тайные приложения Плана победы

Теофил Бартошевский отметил, что его удивила такая трактовка Зеленского. Он возмутился, мол, Польша особым образом помогла Украине в начале полномасштабного вторжения России – "когда Германия говорила о высылке шлемов, Польша предоставила 320 танков".

Безусловно, наш вклад был значительным, особенно в самом начале, когда это было наиболее нужно

– подчеркнул Бартошевский.

Поэтому, заместитель министра отметил, что Польша "безусловно должна иметь доступ к такому типу документов". Более того, он не видит возможности восстановления Украины без участия Польши.

"Мы будем говорить об этом, МИД Польши обязательно будет говорить об этом с украинской стороной, поскольку мы поддерживаем постоянный контакт", – заявил он.

Что известно о Плане победы