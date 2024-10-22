Про це заявив заступник очільника польського МЗС Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Wpolsce.pl.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з таємними додатками до плану перемоги зможуть ознайомитись лиш ті країни, які зараз допомагають Україні в оборонній сфері. Як він пояснив, "якщо в тій чи іншій країні, навіть серед наших близьких партнерів, немає чим нас посилити, навіщо давати додаток?".

Польща хоче побачити таємні додатки Плану перемоги

Теофіл Бартошевський зазначив, що його здивувало таке трактування Зеленського. Він обурився, мовляв, Польща в особливий спосіб допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії – "коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала 320 танків".

Безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно

– підкреслив Бартошевський.

Відтак, заступник міністра наголосив, що Польща "безумовно повинна мати доступ до такого типу документів". Ба більше, він не бачить можливості відбудови України без участі Польщі.

"Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт", – заявив він.

Що відомо про План перемоги