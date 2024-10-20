У зверненні Зеленський зазначив, що "терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу". Політик вказав на нову загрозу, яку становить злочинний союз Росії та Північної Кореї.

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Є чіткі дані про участь солдатів КНДР у війні проти України

Президент подякував тим лідерам і представникам держав, які не заплющують очей і говорять відверто про співпрацю Москви і Пхеньяна.

Наразі Київ має чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові.

Ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що не можна давати злу вирости.

І ще одне.

За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нашим нордикам і багатьом іншим нашим союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом, тільки у єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України. Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО.