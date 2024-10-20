Так, на це у своєму вечірньому зверненні відреагував український президент Володимир Зеленський. За його словами, у такій ситуації "навіть ворогів не треба".

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Зеленський відреагував на скандал із МСЕК та прокурорами

Глава держави висловив вдячність, усім, хто допомагає Україні протистояти ворогу, адже працювати потрібно разом, у єдності, аби для нашої держави був результат. Однак, як зауважив, він, вкрай неприємні речі стаються у тилу.