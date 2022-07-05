Благодаря технике от Польши и Чехии украинские военные могут бороться за нашу славянскую землю. Главнокомандующий ВСУ заявил, что такая помощь стран бесценна.

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Танки от Польши и Чехии ВСУ уже используют

Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценна. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли,

– говорится в сообщении.

Украинские военные на польских и чешских танках / Фото главнокомандующего ВСУ

Также Валерий Залужный поблагодарил страны за то, что поддерживают не только наших военных, но и обычных людей. Ведь народы предоставили и продолжают предоставлять убежища беженцам с самого начала полномасштабного вторжения.

Новая военная помощь от США

1 июля США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. Стоимость вооружения, которое должны предоставить, составляет 820 миллионов долларов.

В пакет вошли:

боеприпасы для систем HIMARS;

2 передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);

до 150 000 боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии;

4 дополнительных контрбатарейных радара.

Обратите внимание! NASAMS – это норвежско-американская технология, которая может поражать цели на высоте до 20 километров.

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