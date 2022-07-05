Благодаря технике от Польши и Чехии украинские военные могут бороться за нашу славянскую землю. Главнокомандующий ВСУ заявил, что такая помощь стран бесценна.
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Танки от Польши и Чехии ВСУ уже используют
Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценна. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли,
– говорится в сообщении.
Украинские военные на польских и чешских танках / Фото главнокомандующего ВСУ
Также Валерий Залужный поблагодарил страны за то, что поддерживают не только наших военных, но и обычных людей. Ведь народы предоставили и продолжают предоставлять убежища беженцам с самого начала полномасштабного вторжения.
Новая военная помощь от США
1 июля США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. Стоимость вооружения, которое должны предоставить, составляет 820 миллионов долларов.
В пакет вошли:
- боеприпасы для систем HIMARS;
- 2 передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);
- до 150 000 боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии;
- 4 дополнительных контрбатарейных радара.
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