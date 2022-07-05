Завдяки техніці від Польщі та Чехії українські військові мають змогу боротися за нашу слов'янську землю. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що така допомога країн є безцінною.

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Танки від Польщі та Чехії ЗСУ вже використовують

Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі,

– мовиться в повідомленні.

Українські військові на польських та чеських танках / Фото головнокомандувача ЗСУ

Також Валерій Залужний подякував країнам за те, що підтримують не лише наших військових, а й звичайних людей. Адже народи надали і продовжують надавати прихисток біженцям від початку повномасштабного вторгнення.

Нова військова допомога від США

1 липня США повідомили про новий пакет військової допомоги для України. Вартість озброєння, яке мають надати, становить 820 мільйонів доларів.

До пакета увійшли:

боєприпаси для систем HIMARS;

2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155- міліметрової артилерії;

4 додаткові контрбатарейні радари.

Зверніть увагу! NASAMS – це норвезько-американська розробка, яка може вражати цілі на висоті до 20 кілометрів.

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