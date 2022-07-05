Завдяки техніці від Польщі та Чехії українські військові мають змогу боротися за нашу слов'янську землю. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що така допомога країн є безцінною.
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Танки від Польщі та Чехії ЗСУ вже використовують
Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі,
– мовиться в повідомленні.
Українські військові на польських та чеських танках / Фото головнокомандувача ЗСУ
Також Валерій Залужний подякував країнам за те, що підтримують не лише наших військових, а й звичайних людей. Адже народи надали і продовжують надавати прихисток біженцям від початку повномасштабного вторгнення.
Нова військова допомога від США
1 липня США повідомили про новий пакет військової допомоги для України. Вартість озброєння, яке мають надати, становить 820 мільйонів доларів.
До пакета увійшли:
- боєприпаси для систем HIMARS;
- 2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS);
- до 150 000 боєприпасів для 155- міліметрової артилерії;
- 4 додаткові контрбатарейні радари.
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