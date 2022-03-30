Польша намерена отказаться от российской нефти до конца года

В апреле – мае 2022 года Польша планирует полностью отказаться от российского угля. До конца года не будет нуждаться в нефти из России.

О таком решении заявил во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Страна идет на такой шаг без согласия Еврокомиссии, сообщает 24 канал.

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Мы приняли соответствующий законопроект Кабмина и направляем его в парламент. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, страна полностью откажется от угля,

– сказал он.

Моравецкий заверил, что польское правительство сделает все, чтобы до конца этого года отказаться от российской нефти. Также, по его мнению, Москва использует энергетический шантаж.

"Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе следовать нашему примеру. Мы демонстрируем план дерусификации в поставках газа", –заявил премьер Польши.

Также он вспомнил, что когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от России.

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