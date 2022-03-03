Польша не намерена участвовать в войне, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не собирается участвовать в российско-украинской войне.

Он призвал не распространять информацию о том, что Польша готовится к войне или что правительство отправит в Украину польских солдат.

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Хочу очень четко подчеркнуть: Польша не собирается участвовать в войне. Я прошу, чтобы подобных опасений не было и прошу не слушать информацию о том, что мы где-то там готовимся, что хотим участвовать в войне, что в этот момент отправляем польских солдат или что Польша направляет свое боевое оружие на войну,

– заявил Дуда.

Польские солдаты могут защищать только свою страну. Но президент Польши верит в то, что им не придется воевать.

Конечно, если надо будет защищать нашу страну, то будем ее защищать, в то же время ничего не указывает на то, что мы можем подвергнуться нападению,

– добавил он.

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