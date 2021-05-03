Антоний Врега, польский временный поверенный в Чехии, написал письмо в Минздрав государства относительно законопроекта об абортах, который рассматривает чешская верхняя палата парламента. Он попросил не позволять "абортный туризм" полячек.

Соответствующее письмо оказалось в распоряжении чешского издания. Обращение датировано еще 10 марта.

К теме Запрет абортов: в Польше предложили создать женские "комнаты для плача"

Польша просит не разрешать "абортный туризм"

Антоний Врега написал письмо на имя тогдашнего главы Минздрава Чехии Яна Блатного. В нем говорится про законопроект об абортах, который рассматривает верхняя палата чешского парламента. В частности, там рассматривают уточнение условий, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии.

Польский дипломат в письме уверяет, что Польша уважает суверенитет Чехии, законодательный процесс и мнение большинства общества относительно абортов.

Однако, мы также ожидаем такого отношения и уважения к демократическим процессам и культурным ценностям со стороны Чехии,

– пишет Антоний Врега.

Здесь речь идет о решении Конституционного суда Польши о запрете большинства абортов и европейское законодательство, по которым отдельные государства могут определять политику в этой сфере.

Также польский дипломат убежден, что изменения чешского закона могут привести к расцвету "абортного туризма" в Чехии. По его мнению, это позволит гражданам Польши нарушать законы собственной страны, а также нарушит чешско-польские отношения. Чешское издание также сообщает, что польское посольство не ответило на запрос о комментарии.

Ответ чешской стороны на письмо

Минздрав Чехии ответил на письмо 30 марта. В частности, министр отметил, что он не влияет на принятие проекта. Зато, последний соответствует чешскому и европейскому законодательству.

Глава Минздрава Ян Блатной заверил, что отмена изменения в законопроект, который возмутил Польшу, "не приведет к каким-либо значительным изменениям, связанным с правами граждан ЕС делать аборты".

Чешские чиновники и законотворцы считают, что письмо польского посла никак не повлияет на чешский законопроект. Поскольку, его поддерживают парламент и правительство.

Реакция польского МИДа

Там подтвердили написание письма польским послом. Издание Onet пишет, что произошедшее прокомментировал заместитель главы польского МИД Шимон Шинковский. Он считает, что мониторинг законодательного процесса в других странах, который касается поляков или может повлиять на них, являются не только нашим правом, но и обязанностью".

Кратко о запрете абортов в Польше