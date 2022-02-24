Польша обратилась в НАТО из-за вторжения России

Польша просит НАТО ввести 4 статью договора Альянса. Речь идет о консультациях в случае угрозы безопасности.

Россия ночью 24 февраля атаковала украинские города, начав полномасштабную войну. На фоне этого Польша обратилась к НАТО, информирует 24 канал.

Что именно в 4 статье договора НАТО

В 4 статье Североатлантического договора говорится о том, что стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза: