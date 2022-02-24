Польша обратилась в НАТО из-за вторжения России
24 февраля 2022 , 08:06Читати новину українською
Польша просит НАТО ввести 4 статью договора Альянса. Речь идет о консультациях в случае угрозы безопасности.
Россия ночью 24 февраля атаковала украинские города, начав полномасштабную войну. На фоне этого Польша обратилась к НАТО, информирует 24 канал.
Что именно в 4 статье договора НАТО
В 4 статье Североатлантического договора говорится о том, что стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза:
- территориальной целостности;
- политической независимости;
- безопасности любой из сторон.