Польша ослабляет карантин: впервые за полгода открыли бары и рестораны
В Польше впервые за полгода кафе, бары и рестораны открыли свои летние площадки. С октября 2020 года заведения могли продавать еду только на вынос.
Источник:Wiadomości
А уже с 15 мая бары и рестораны могут предлагать услуги на открытом воздухе.
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Ослабление карантина в Польше
С 28 мая с определенными ограничениями разрешат обслуживание клиентов в помещении.
Кроме того, в стране отменили требование об обязательном ношении масок на улице в местах, где есть возможность соблюдения социальной дистанции.
К слову, в апреле количество новых случаев коронавируса в Польше резко упало, поэтому правительство прибегло к смягчению ограничений в мае.
Коронавирус в Польше: коротко
- За сутки 14 мая в Польше COVID-19 диагностировали у 3 289 местных жителей, а общее число заражений возросло до 2 849 015.
- С начала эпидемии в стране выздороветь удалось 2 589 277 полякам, умерли – 71 311.
По состоянию на 15 мая примерно 36% взрослого населения страны получили первую дозу вакцины, обе – 13,6%.
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