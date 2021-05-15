В Польше впервые за полгода кафе, бары и рестораны открыли свои летние площадки. С октября 2020 года заведения могли продавать еду только на вынос.

А уже с 15 мая бары и рестораны могут предлагать услуги на открытом воздухе.

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Ослабление карантина в Польше

С 28 мая с определенными ограничениями разрешат обслуживание клиентов в помещении.

Кроме того, в стране отменили требование об обязательном ношении масок на улице в местах, где есть возможность соблюдения социальной дистанции.

К слову, в апреле количество новых случаев коронавируса в Польше резко упало, поэтому правительство прибегло к смягчению ограничений в мае.

Обратите внимание! С 4 мая в Польше возобновили работу торгово-развлекательные центры, музеи и галереи.

Коронавирус в Польше: коротко