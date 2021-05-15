У Польщі вперше за пів року кафе, бари та ресторани відкрили свої літні майданчики. Від жовтня 2020 року заклади могли продавати їжу тільки на виніс.

А вже від 15 травня бари та ресторани можуть пропонувати послуги на відкритому повітрі.

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Послаблення карантину в Польщі

З 28 травня з певними обмеженнями дозволять обслуговування клієнтів у приміщенні.

Крім того, у країні скасували вимогу щодо обов'язкового носіння масок на вулиці в місцях, де є можливість дотримання соціальної дистанції.

До слова, у квітні кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, тому уряд вдався до пом'якшення обмежень у травні.

Зверніть увагу! Від 4 травня у Польщі відновили роботу торговельно-розважальні центри, музеї та галереї.

Коронавірус у Польщі: коротко