Польща послаблює карантин: вперше за пів року відкрили бари й ресторани
У Польщі вперше за пів року кафе, бари та ресторани відкрили свої літні майданчики. Від жовтня 2020 року заклади могли продавати їжу тільки на виніс.
Джерело:Wiadomości
А вже від 15 травня бари та ресторани можуть пропонувати послуги на відкритому повітрі.
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Послаблення карантину в Польщі
З 28 травня з певними обмеженнями дозволять обслуговування клієнтів у приміщенні.
Крім того, у країні скасували вимогу щодо обов'язкового носіння масок на вулиці в місцях, де є можливість дотримання соціальної дистанції.
До слова, у квітні кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, тому уряд вдався до пом'якшення обмежень у травні.
Коронавірус у Польщі: коротко
- За добу 14 травня в Польщі COVID-19 діагностували у 3 289 місцевих жителів, а загальна кількість заражень зросла до 2 849 015.
- Від початку епідемії у країні одужати вдалося 2 589 277 полякам, померли – 71 311.
- Станом на 15 травня приблизно 36% дорослого населення країни отримали першу дозу вакцини, обидві – 13,6%.
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