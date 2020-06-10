С 13 июня Польша откроет внутренние границы со странами-членами Европейского Союза. Поэтому жители стран Шенгенской зоны смогут свободно попасть в государство.

Как сообщает издание RMF 24, информацию, что Польша отменит контроль на внутренних границах ЕС, уже подтвердил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Речь идет о таких странах, как Германия, Чехия, Литва и Словакия.

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Также с 13 июня отменяется обязательный двухнедельный карантин после въезда в Польшу.

Отметим, что страна открывает границы недискриминационным путем. То есть жители Польши смогут свободно посещать те страны Шенгенской зоны, которые также отменят контроль для них. Именно таким образом Польша соблюла неформальный срок, определенный Еврокомиссией. Ведь в ЕС отметили, что границы должны открыться до конца июня.

Кроме этого, с 16 июня восстанавливаются международные авиаперевозки. По словам премьер-министра Польши, правительство страны уже контактирует с LOT (польский национальный перевозчик – 24 канал), чтобы авиакомпания могла должным образом предоставить свои услуги.

Пока неизвестно, когда Польша откроет границы для жителей стран, не являющихся членами Европейского Союза, в частности, это касается и Украины.

Справка. Недавно стало известно, что Словакия полностью снимает карантин и восстанавливает все виды транспортного сообщения с 16 странами.