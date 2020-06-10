З 13 червня Польща відкриє внутрішні кордони з країнами-членами Європейського Союзу. Відтак мешканці країн Шенгенської зони зможуть вільно потрапити в державу.

Як повідомляє видання RMF 24, інформацію, що Польща скасує контроль на внутрішніх кордонах ЄС вже підтвердив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Мовиться про такі країни, як Німеччина, Чехія, Литва і Словаччина.

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Також з 13 червня скасовується обов'язковий двотижневий карантин після в'їзду в Польщу.

Зазначимо, що країна відкриває кордони недискримінаційним шляхом. Тобто, жителі Польщі зможуть вільно відвідувати ті країни Шенгенської зони, які також скасують контроль для них. Саме в такий спосіб Польща дотрималася неформального терміну, визначеного Єврокомісією. Адже в ЄС зауважили, що кордони мають відкритися до кінця червня.

Крім цього, з 16 червня відновлюються міжнародні авіаперевезення. За словами прем'єр-міністра Польщі, уряд країни вже контактує з LOT (польський національний перевізник – 24 канал), щоб авіакомпанія могла належним чином надати свої послуги.

Наразі невідомо, коли Польща відкриє кордони для мешканців країн, які не є членами Європейського Союзу, зокрема, це стосується й України.

Довідка. Нещодавно стало відомо, що Словаччина повністю знімає карантин і відновлює всі види транспортного сполучення з 16 країнами.