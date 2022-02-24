Соответствующая информация появилась в 10 часов 24 февраля. Об этом сообщил руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков.

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Польша отменила коронавирусные ограничения на въезд украинцев

Руководитель Львовской таможни заявил, что все пункты пропуска Львовской таможни работают в штатном режиме.

Польская сторона сняла ограничения на наличие ПЦР-тестов для граждан, желающих выехать из Украины в Республику Польша,

– заявил Меньшиков.

Экс-заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что также не нужно ПЦР-тестов для граждан, желающих выехать из Украины в Польшу.

Польша развертывает пункты приема беженцев

Издание Gazetaprawna сообщило, что Польша разворачивает восемь пунктов приема беженцев из Украины.

Заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что пункты приема беженцев будут развернуты в ближайшие часы (говорилось ориентировочно о 10 часах по Киеву – 24 канал).

На первом этапе будет создано 8 таких точек, на которых беженцы смогут получить еду, медицинскую помощь и информацию о размещении,

– заявил Шефернакер.