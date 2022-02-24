Відповідна інформація з'явилась о 10 годині 24 лютого. Про це повідомив керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков.

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Польща скасувала коронавірусні обмеження на в'їзд українців

Керівник Львівської митниці заявив, що всі пункти пропуску Львівської митниці працюють у штатному режимі.

Польська сторона зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Республіки Польща,

– заявив Меньшиков.

Ексзаступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що також не треба ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Польщі.

Польща розгортає пункти прийому біженців

Видання Gazetaprawna повідомило, що Польща розгортає вісім пунктів прийому біженців з України.

Заступник глави МВС Польщі Павела Шефернакер заявив, що пункти прийому біженців будуть розгорнуті в найближчі години (мовилось орієнтовно про 10 годину за Києвом – 24 канал).

На першому етапі буде створено 8 таких точок, на яких біженці зможуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію про розміщення,

– заявив Шефернакер.

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