Відповідна інформація з'явилась о 10 годині 24 лютого. Про це повідомив керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков.
Зауважте Правоохоронці озброєні автоматами – не жартуйте, – поліція
Польща скасувала коронавірусні обмеження на в'їзд українців
Керівник Львівської митниці заявив, що всі пункти пропуску Львівської митниці працюють у штатному режимі.
Польська сторона зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Республіки Польща,
– заявив Меньшиков.
Ексзаступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що також не треба ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Польщі.
Польща розгортає пункти прийому біженців
Видання Gazetaprawna повідомило, що Польща розгортає вісім пунктів прийому біженців з України.
Заступник глави МВС Польщі Павела Шефернакер заявив, що пункти прийому біженців будуть розгорнуті в найближчі години (мовилось орієнтовно про 10 годину за Києвом – 24 канал).
На першому етапі буде створено 8 таких точок, на яких біженці зможуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію про розміщення,
– заявив Шефернакер.