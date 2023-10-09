С начала полномасштабной войны Польша постепенно "отбирала" у российского посольства имения на своей территории. На этот раз представительство страны-агрессорки "лишилось" еще одного земельного участка.

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"Мы вернули свою землю"

Речь идет о базе отдыха в Скубянке под Варшавой. Еще год назад она находилась в собственности российского посольства. Теперь она будет принадлежать польской армии. На этой территории будут проходить учения для военных территориальной обороны.

Справка : Посольство России арендовало базу отдыха в Скубянке с 1980-х годов. В апреле 2022 года Варшава расторгла договор аренды из-за войны в Украине.

Церемония торжественной передачи земельного участка во владение Силам обороны проходила при участии министра обороны Мариуша Блащака. Министр отметил, что польская земля не должна служить стране, которая нападает на соседей. Он подчеркнул, что "у агрессора, в России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии".

Ранее Польша отобрала у россиян школу

Мэрия Варшавы вернула под свой контроль многоэтажку, в которой размещалась школа для детей российских дипломатов, которую местные жители называли "шпионским гнездом". Это произошло 29 апреля 2023 года. Борьба за здание длилась почти год.

На выселение россиянам дали семь часов. Среди вещей, которые они выносили из школы, заметили баян и стиральную машину.

В России тогда очень возмутились "выдворением". В МИД страны-агрессорки заявили, что расценивают его как "очередной враждебный акт польских властей".