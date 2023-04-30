В этот субботний день здание вблизи российского посольства вернули под контроль мэрии столицы. Самим же россиянам дали семь часов, чтобы покинуть школу на улице Келецкой, 45, которую горожане иногда называли "шпионским гнездом". Таким видео поделились пользователи твиттера и телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Десятки российских дипломатов оказались шпионами: громкое расследование с конкретными именами

Классика жанра: забрали стиральную машинку

Во время выдворения россиян удалось зафиксировать некоторые вещи, с которыми они покидали школу. Среди коробок и пакетов хорошо удалось рассмотреть, например, баян.

Зачем понадобился в учебном заведении музыкальный инструмент – понятно и так. А вот зачем там требовалась стиральная машинка, можно только догадываться. Однако учитывая поведение российских мародеров в Украине, такой ценный предмет быта они не могли не разместить даже в своей школе. Ведь, как отметили пользователи сети, стиральная машинка – это уже их национальный символ.

Россияне покинули школу со стиральной машинкой и баяном: видео

Украинцы в сети, конечно, также не обошли вниманием ценности страны-захватчицы. Они переспросили, случайно не забыли ли россияне также балалайку и лапти, а также удивились отсутствию унитаза:

Стиральную машинку точно украли.

Как это унитаз еще не вывезли?

А унитазы вечером загрузили?

Баян и стиралка – это сакральные моменты, а горшок – это уже удобства, не так важно.

Удивительно, стиралки тянут, тянут, а вонять на весь мир никак не перестанут.

В Москве истерят из-за закрытия школы

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что помещение Польша вернула в распоряжение мэрии Варшавы по решению судебного исполнителя. Однако России, конечно, такое решение европейской страны не понравилось.

Так, посол России Сергей Андреев в комментарии российским СМИ назвал действия Польши "противоправными" и "посягательством на дипломатическое учреждение". Это каким-то образом нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Более того, Андреев нагло заявил, что школа продолжит функционировать в рамках посольства России.

Мы расцениваем это как очередной враждебный акт польской власти и вопиющее нарушение Венской конвенции 1961 года,

– заявили в МИД России.

Также, по словам Андреева, Москва считает школу при посольстве частью российской дипломатической миссии. Все потому, что там проживают приглашенные преподаватели и персонал. Однако теперь им придется искать другое место для пребывания в цивилизованной стране.

Истерикой на событие отреагировал и Дмитрий Медведев. Он решил рубить с плеча и заявил в твиттере, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой. "Польша не должна существовать для России, пока там у власти нет никого, кроме русофобов", – сказал он.