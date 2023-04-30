У цей суботній день будівлю поблизу російського посольства таки повернули під контроль мерії столиці. Самим же росіянам дали сім годин, щоб покинути школу на вулиці Келецькій, 45, яку містяни іноді називали "шпигунським гніздом". Таким відео поділилися користувачі твітеру та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Класика жанру: забрали пральну машинку

Під час виселення росіян вдалося зафіксувати деякі речі, з якими вони покидали школу. Серед коробок та пакетів добре вдалося розгледіти, наприклад, баян.

Для чого знадобився у навчальному закладі музичний інструмент – зрозуміло й так. А ось навіщо там була потрібна пральна машинка, можна лише здогадуватися. Однак, з огляду на поведінку російських мародерів в Україні, такий цінний предмет побуту вони не могли не розмістити навіть у своїй школі. Адже, як зазначили користувачі мережі, "пральна машинка – це вже їхній національний символ".

Росіяни покинули школу з пральною машинкою та баяном: відео

Українці у мережі, звісно, також не оминули увагу цінності країни-загарбниці. Вони перепитали, чи, бува, росіяни також не забули балалайку та лапті, а також здивувалися відсутності унітаза:

Пральну машинку точно поцупили.

Як це ще унітаз не вивезли?

А унітази ввечері завантажили?

Баян та пралка – це сакральні моменти, а горшок – то вже зручності, не так важливо.

Дивно, пральні тягнуть, тягнуть, а смердіти на весь світ ніяк не перестануть.

У Москві істерять через закриття школи

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясина розповів, що приміщення Польща повернула у розпорядження мерії Варшави за рішенням судового виконавця. Однак Росії, звісно, таке рішення європейської країни не сподобалося.

Так, посол Росії Сєргєй Андрєєв у коментарі російським ЗМІ назвав дії Польщі "протиправними" і "посяганням на дипломатичну установу". Це якимось чином начебто порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Ба більше, Андрєєв нахабно заявив, що школа продовжить функціонувати в межах посольства Росії.

Ми розцінюємо це як черговий ворожий акт польської влади і кричуще порушення Віденської конвенції 1961 року,

– заявили в МЗС Росії.

Також за словами Андрєєва, Москва вважає школу при посольстві частиною російської дипломатичної місії. Усе через те, що там проживають запрошені викладачі та персонал. Однак, вочевидь, тепер їм прийдеться шукати інше місце для перебування у цивілізованій країні.

Істерикою на подію відреагував й Дмітрій Медвєдєв. Він вирішив рубати з плеча та заявив у твітері, що не бачить сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Варшавою. "Польща не повинна існувати для Росії, доки там при владі немає нікого, крім русофобів", – проскиглив він.