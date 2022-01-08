На такой шаг власти пошли из-за интервью Ясинского Deutsche Welle. Там дипломат почему-то критиковал позицию Польши в споре с Чехией по поводу шахты Турув.

Напомним Россия демонстрирует готовность к вооруженному конфликту, – премьер Чехии.

Польского посла в Чехии решили отозвать: в чем причина

Представитель польского правительства Петр Мюллер в твиттере написал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий "решил начать процедуру отзыва посла Польши в Чехии".

Мы не можем понять крайне безответственные заявления (посла Польши в Чехии Мирослава Ясинского, – 24 канал) о шахте в Турове. Каждый польский дипломат обязан заботиться о польских интересах,

– заявил Мюллер.

Такая реакция польских властей вызвана мыслями, которые выразил Ясинский в интервью Deutsche Welle. Они касаются добычи полезных ископаемых.

Мол, что спор вокруг угольной шахты Турув на польско-чешском пограничье удастся быстро разрешить.

А раньше этого не сделали, потому что, видите ли, польская сторона не проявила достаточно понимания , эмпатии и готовности к диалогу.

На это уже раздался шквал критики от провластных политиков. В правящей партии "Право и Справедливость" даже обвинили посла в отстаивании интересов другой страны и – дипломатическом предательстве.

К слову: Мирослав Ясинский стал послом Польши в Чехии каких-то полтора месяца назад. А д о этого 9 лет работал директором городской галереи во Вроцлаве.

Спор Польши и Чехии вокруг Турува: что нужно знать

Спор по эксплуатации шахты по добыче бурого угля Турув у границы Чехии и Польши длится уже больше года. Сейчас ее эксплуатирует Польша – и хочет продолжать это делать до 2044 года.

Чехия же против. За что даже подала на Польшу в суд Европейского Союза. А тот обязал Польшу остановить добычу угля на этой шахте. Но Польша этого не сделала.

Пока ситуация такова: суд ЕС требует у Польши каждый день 500 тысяч евро штрафа за невыполнение предыдущего решения, Польша ничего не платит, а переговоры с Чехией до сих пор не начались.

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