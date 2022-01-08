На такий крок влада пішла через інтерв'ю Ясінського Deutsche Welle. Там дипломат чомусь критикував позицію Польщі у суперечці з Чехією щодо шахти Турув.

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Польського посла у Чехії вирішили відкликати: у чому причина

Речник польського уряду Пьотр Мюллер у твітері написав, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький "вирішив розпочати процедуру відкликання посла Польщі у Чехії".

Ми не можемо зрозуміти вкрай безвідповідальні заяви (посла Польщі у Чехії Мірослава Ясінського, – 24 канал) про шахту в Турові. Кожен польський дипломат зобов'язаний піклуватися про польські інтереси,

– заявив Мюллер.

Така реакція польської влади викликана думками, які висловив Ясінський в інтерв'ю Deutsche Welle. Вони стосуються видобутку корисних копалин.

Мовляв, що суперечку навколо вугільної шахти Турув на польсько-чеському прикордонні вдасться швидко розв'язати.

А раніше цього не зробили, бо, бачите, польська сторона не виявила достатньо розуміння, емпатії й готовності до діалогу.

На це вже пролунав шквал критики від провладних політиків. У керівній партії "Право і Справедливість" навіть закинули послу відстоювання інтересів іншої країни і – дипломатичну зраду.

До слова: Мірослав Ясінський став послом Польщі у Чехії якихось півтора місяця тому. Доти ж 9 років працював директором міської галереї у Вроцлаві.

Суперечка Польщі й Чехії навколо Турува: що слід знати

Суперечка щодо експлуатації шахти з видобутку бурого вугілля Турув біля кордону Чехії й Польщі триває вже понад рік. Зараз її експлуатує Польща – та хоче продовжувати це робити до 2044.

Чехія ж проти. За що навіть подала на Польщу до суду Європейського Союзу. А той зобов’язав Польщу зупинити видобуток вугілля на цій шахті. Та Польща цього не зробила.

Поки ситуація така: суд ЄС вимагає у Польщі щодня 500 тисяч євро штрафу за невиконання попереднього рішення, Польща нічого не платить, а переговори з Чехію досі не почалися.

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