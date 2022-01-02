На думку прем'єра, 2022 рік буде "мабуть, одним із найскладніших". Відповідну заяву Петр Фіала зробив під час новорічного звернення.

До теми МЗС: Чехія зі зміною уряду увійде до групи найближчих "друзів України"

Кремль показує готовність до збройного конфлікту

Прем'єр країни заявив, що цей рік, мабуть, буде одним із найскладніших з моменту утворення незалежної Чехії.

Зокрема мовиться про три найбільш серйозні небезпеки – зростання цін на енергоносії, інфляцію та пандемію. Петр Фіала пояснив, що інфляцію не вдасться стримувати, якщо ціни на енергоносії не візьмуть під контроль.

Проте ця тема потребує міжнародного вирішення. З одного боку, є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що готова до збройного конфлікту. З іншого, – є великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива практично за будь-яку ціну,

– пояснив Фіала.

Політик також застеріг людей від популістів, пригадавши, що "складні проблеми ніколи не мають простих рішень".

Зокрема відповідальність за деякі з них прем'єр переклав на попередній уряд.

Останні новини щодо влади в Чехії

У листопаді 2021 року чеський президент Мілош Земан призначив нового главу уряду країни – прем'єром став 57-річний лідер коаліції "Разом" Петр Фіала.

Призначити прем'єра мали раніше, проте подію перенесли через хворобу Земана. У президента виявили коронавірус.

Тобто призначення прем'єр-міністра відбулося через 7 тижнів після жовтневих виборів.

Згодом посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив, що підтримка України Чехією помітно посилиться після приходу нового уряду. Дипломат переконаний, що варто очікувати підвищення рівня відносин "у рази".

Чехія болісно позбавляється проросійських політиків – дивіться відео