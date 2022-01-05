За словами прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, у цій аварії загинули дві білоруски. У ДТП підозрюють поляки і йому заборонили виїжджати з Білорусі.

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Як пояснюють причетність польського дипломата

Звинувачений у ДТП, як заявляють у Білорусі, нібито намагався втекти. Глаз твердо переконує що до спроби втечі причетні співробітники Генконсульства Польщі.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що польська консул купила чоловікові квиток на поїзд до Польщі, попередньо порадившись з білорусами. Зрештою поляка заарештували на кордоні.

Ми абсолютно точно встановили, що спробу втечі ініціювали та організовували співробітники Генерального консульства Польщі у Бресті. Робили це усвідомлено, розуміючи й обґрунтованість обмежень на виїзд для підозрюваного та те, що внаслідок ДТП двоє людей загинули,

– сказав Глаз.

Він також іронічно заявив, що Білорусь сподівається, що такий випадок поодинокий і не характеризує МЗС Польщі загалом. Втім, продовжити роботу дипломата нібито не можуть і змушені його відіслати.

Реакція МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі чекає на роз'яснення цього питання. Одного із дипломатів Білорусі, що працює у консульстві на сході Польщі, найближчим часом мають відіслати із країни.

За словами речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна, повіреного у справах Білорусі через цей інцидент викликали до міністерства. Зараз перевіряють інформацію та з'ясовують ситуацію.

Останні новини про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі

Мігранти 2 січня вчергове намагались силою перетнути булорусько-польський кордон. Цього разу навіть взялись нападати на польських службовців – замість зброї застосували каміння. Інцидент трапився у Шудзялові, цю ділянку охороняють прикордонники.

Напередодні Нового року на білорусько-польському кордоні також зберігалась напружена ситуація. Лукашенківські силовики 29 грудня вкотре намагалися посприяти нелегальному потраплянню мігрантів на територію Євросоюзу.

Водночас більше ніж 23 тисячі білорусів, втікаючи від репресій, просили про політичний притулок у Польщі. Саме стільки громадян Білорусі приїхали на польську територію з серпня 2020 року, деякі з них – за спецпрограмою.

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