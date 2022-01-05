За словами прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, у цій аварії загинули дві білоруски. У ДТП підозрюють поляки і йому заборонили виїжджати з Білорусі.

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Як пояснюють причетність польського дипломата

Звинувачений у ДТП, як заявляють у Білорусі, нібито намагався втекти. Глаз твердо переконує що до спроби втечі причетні співробітники Генконсульства Польщі.

Ми абсолютно точно встановили, що спробу втечі ініціювали та організовували співробітники Генерального консульства Польщі у Бресті. Робили це усвідомлено, розуміючи й обґрунтованість обмежень на виїзд для підозрюваного та те, що внаслідок ДТП двоє людей загинули,
– сказав Глаз.

Він також іронічно заявив, що Білорусь сподівається, що такий випадок поодинокий і не характеризує МЗС Польщі загалом. Втім, продовжити роботу дипломата нібито не можуть і змушені його відіслати.

Реакція МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі чекає на роз'яснення цього питання. Одного із дипломатів Білорусі, що працює у консульстві на сході Польщі, найближчим часом мають відіслати із країни.

За словами речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна, повіреного у справах Білорусі через цей інцидент викликали до міністерства. Зараз перевіряють інформацію та з'ясовують ситуацію.

Останні новини про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі

  • Мігранти 2 січня вчергове намагались силою перетнути булорусько-польський кордон. Цього разу навіть взялись нападати на польських службовців – замість зброї застосували каміння. Інцидент трапився у Шудзялові, цю ділянку охороняють прикордонники.
  • Напередодні Нового року на білорусько-польському кордоні також зберігалась напружена ситуація. Лукашенківські силовики 29 грудня вкотре намагалися посприяти нелегальному потраплянню мігрантів на територію Євросоюзу.
  • Водночас більше ніж 23 тисячі білорусів, втікаючи від репресій, просили про політичний притулок у Польщі. Саме стільки громадян Білорусі приїхали на польську територію з серпня 2020 року, деякі з них – за спецпрограмою.

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