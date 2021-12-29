Про це розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін. Він наголосив, що з початку політичної кризи Варшава постійно підтримує постраждалих внаслідок дій режиму Лукашенка.

Тим часом OCCRP назвав Лукашенка корупціонером року

Білоруси втікають до Польщі від репресій

З серпня 2020 року до 26 грудня 2021 року понад 23 000 білорусів приїхали до Польщі, просячи допомоги та захисту від репресій у своїй країні,

– сказав Жарін.

За словами міністра, 12 тисяч громадян Білорусі в'їхали до Польщі на підставі віз, які видали з гуманітарних міркувань. Про те, що хочуть отримати міжнародний захист від Варшави, повідомили ще 3 400 білорусів.

Багато білорусів користуються програмою "Ділова гавань"

Ще 7400 білорусів скористались програмою "Польща. Ділова гавань". Вона створена здебільшого для IT-фахівців та тих людей, які керували у Білорусі власним бізнесом.

Програма допомагає у переміщенні працівників та їхніх сімей. Діти продовжують навчання у польських школах, а також отримують право на додаткове вивчення польської мови,

– наголосив представник міністерства.

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Зазначимо, що Польща стала лідером у Європі за кількістю іноземців, які попросили про дозвіл працювати на її території. Наступні країни у списку – Італія та Німеччина.

Складна ситуація з біженцями на кордоні Польщі та Білорусі:

Тим часом на кордоні Польщі та Білорусі ще з серпня 2021 року триває міграційна криза.

Значне загострення сталось у листопаді, коли сотні нелегальних мігрантів намагались силою прорвати польський кордон.

При цьому білоруські прикордонники жодних спроб зупинити нелегалів не робили. Ба більше, вони сліпили польських військових лазерами та відвертали їхню увагу.

Про кризу на кордоні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів говорив з тодішньою канцлеркою Ангелою Меркель.

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