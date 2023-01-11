Активист Сергей Стерненко поблагодарил Польшу за помощь. Он опубликовал пост в твиттере, а в комментариях стали отвечать поляки.

Кстати говоря Польша передаст Украине роту танков Leopard

Мы, украинцы, благодарим поляков за такие нужные нам танки "Леопард". Это настоящий братский народ!

– написал Стерненко.

Реакция поляков поражает

Жители Польши написали, что если бы их воля, дали Украине 100 танков, но правительство пока может передать 10 – 12. Впрочем, добавляют, что в этой войне победят не танки, а украинские воины.

Также желают, чтобы "Леопарды" успешно выполняли свою задачу. Отмечают, что другие страны должны последовать примеру Польши и передать больше оружия. Также раздаются призывы уничтожать кафиров.

"Пожалуйста. Важно, чтобы они (танки – 24 канала) вам хорошо служили. Будьте в тепле и берегите себя", – написали поляки.

Как жители Польши реагируют на передачу танков / Скриншоты из твиттера Сергея Стерненко:

Украина получит танки: что известно

Во время встречи с Владимиром Зеленским во Львове Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции. Киев давно просил эту западную технику, ведь она может существенно усилить возможности ВСУ. Дело в том, что "Леопарды" на голову выше танков, которые использует Россия.

Украинская армия сможет подготовиться к использованию танков в течение нескольких недель. Сам процесс не сложнее подготовки САУ.