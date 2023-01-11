Активіст Сергій Стерненко подякував Польщі за допомогу. Він опублікував пост в твітері, а в коментарях почали відповідати поляки.

До речі Польща передасть Україні роту танків Leopard

Ми, українці, дякуємо полякам за такі потрібні нам танки "Леопард". Це справжній братський народ!

– написав Стерненко.

Реакція поляків вражає

Жителі Польщі написали, що якби їх воля, дали б Україні 100 танків, але уряд поки може передати 10 – 12. Втім, додають, що у цій війні переможуть не танки, а українські воїни.

Також бажають, аби "Леопарди" успішно виконували своє завдання. Зазначають, що інші країни мають взяти приклад з Польщі та передати більше зброї. Також лунають заклики нищити окупантів.

"Будь ласка. Важливо, щоб вони (танки – 24 канал) вам добре служили. Будьте в теплі та бережіть себе", – написали поляки.

Як жителі Польщі реагують на передачу танків / Скриншоти з твітеру Сергія Стерненка:

Україна отримає танки: що відомо

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Львові Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції. Київ давно просив цю західну техніку, адже вона може суттєво посилити спроможності ЗСУ. Річ у тім, що "Леопарди" на голову вищі, ніж танки, які використовує Росія.

Українська армія зможе підготуватися до використання танків протягом кількох тижнів. Сам процес не складніший, ніж підготовка САУ.