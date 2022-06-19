Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab: на что они способны

Украина получила от Польши самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Максимальная дальность огня этого оружия составляет 40 км.

В оперативном командовании "Восток" отметили, что современные самоходные артиллерийские установки будут эффективно уничтожать колонны российских оккупантов. Время приведения AHS Krab из производного положения в боевое составляет 30 секунд.

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Технические характеристики польской САУ

Корреспонденты издания " АрмияInform " собрали данные о технических характеристиках польской самоходной артиллерийской установкиAHS Krab, которые теперь будут на вооружении Украины.

Максимальная длина САУ вместе с пушкой составляет около 12,1 метра, а ширина корпуса – 3,64 метра. AHS Krab высотой 3 метра, а ее боевая масса составляет 48 тонн.

Силовая установка и отделение управления расположены в передней части корпуса. В среднем и заднем – боевое отделение. Количество членов экипажа – 5 человек. В частности, в башне нужны 4 члена экипажа: командир и наводчик — с правой стороны, два заряжающих — слева.

Максимальная скорость движения самоходной артиллерийской установки по асфальту составляет 60 км/ч. По равнинной поверхности скорость вдвое меньше – 30 километров в час. На бездорожье скорость движения уменьшается до 15 км. Запас хода САУ составляет 400 км.

AHS Krab оснащена 155-миллиметровой пушкой с длиной ствола 52 калибра. Система перезаряжания является полуавтоматической.

Максимальная скорострельность польской САУ – 6 снарядов в минуту. При стрельбе очередями установка может выпускать по 3 снаряда за 10 секунд. Однако практическая скорострельность, при которой можно работать в течение длительного времени – 2 выстрела в минуту.

Минимальная дальность стрельбы – 4,7 километра, максимальная – 40 километров. Оптимальная дальность – 30 километров. Боекомплект "Краба" составляет 40 снарядов, 29 из которых хранятся в башне, а 11 – в корпусе.

Спасибо Польше за поддержку и помощь,

– отметили в ОК "Восток".



Технические характеристики AHS Krab / Инфографика "АрмияInform"

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