Известно, что Польша передаст целую роту, которая предусматривает 14 машин. Такая новость крайне приятна. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Украина может получить более 1000 единиц

Так, говорится о коллективном решении по поставкам вооружения. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что будет передаваться большее количество в рамках коалиции стран.

"Это значит, что для нас открывается возможность получения гораздо большего количества Leopard 2, ведь это панъевропейский танк. Если брать только операторов стран, в которых 100 танков, мы выйдем на ту же Польшу, Германию, Швецию, Финляндию, Испанию", – заметил военный эксперт.

По словам военного эксперта, если не принимать во внимание Австрию, Швейцарию, Грецию, Турцию и Венгрию, а рассматривать только потенциальных стран-доноров, передающих вооружение – мы выйдем на показатели более 1000 единиц танков в строю и несколько сотен в запасе.

Достаточно значительный ресурс, позволяющий говорить о том, что Leopard 2 можно поставлять в Украину. И сразу решится вопрос о том, где их обслуживать,

– говорит Катков.

Понимаем, что украинские специалисты будут проводить определенные работы в полевых условиях, а более сложный ремонт – в тылу. Но в любом случае заводской ремонт должен производиться на специализированном заводе, акцентирует главный редактор Defence Express, где специалисты уже много лет этим занимаются и имеет соответствующее оборудование.

Ответ очевиден – это нужно делать в Польше, потому что она эксплуатирует эти танки, более того, проводит их самостоятельную модернизацию,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавляет: танк – это машина, которая на поле боя притягивает на себя все. Поэтому очень важным аспектом является правильное обслуживание и заводской ремонт.

"Только по этому элементу немецкий Leopard 2 выигрывает у американского Abrams, который можно ремонтировать только в США. Мы понимаем, какое плечо логистики формируется – Польша или США. Поэтому решение о предоставлении Leopard 2 крайне прагматичное", – утверждает Олег Катков.

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Ключевое о Leopard 2

Это танк, который создавался для того, чтоб противостоять армии Советского Союза с учетом той техники. Он очень хорошо справляется с Т-72, Т-90, Т-80 и другими;

Он имеет гораздо лучшую пушку, ведущую огонь точнее и на большей дистанции;

Западными снарядами он может прошивать советскую технику в любой проекции на всех реальных дистанциях боя;

Даже Leopard 2 A4 90-х годов имеют тепловизоры и цифровую систему управления огнем.

"Это супер-машина, икона танкостроения. По своей эффективности она не уступает Abrams ", – подытожил главный редактор Defence Express Олег Катков.