Польша планирует полностью отказаться от российского газа

Польша хочет независимости от российского газа, полностью добиться этого экономика страны должна после 2022 года. С этой целью, в частности, развивают газовый терминал в городе Свиноуйсьце.

Туда уже привозят сжиженный газ из США и Катара. Об этом заявил председатель Польской нефтегазовой компании Ежи Квецинский, сообщает "Польское радио".

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Сейчас мощность терминала имени Леха и Марии Качинских составляет 5 миллиардов кубометров газа. Эти поставки покрывают четверть потребностей польской экономики. За 2 года туда планируют завозить уже более 8,5 миллиардов кубометров газа.

Как заметил Квецинский, благодаря закупкам сжиженного газа зависимость Польши от российского голубого топлива за последние два года сократилась на 20%.

Справка. Еще в 2016 году газ из РФ покрывал 87% внутреннего спроса в стране. Зато на сегодня этот показатель составляет около 60%.

Важно, что в начале мая шведская власть одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe по территории Польши. В общем проходить он будет через Балтийское море. Это также один из шагов к энергетической независимости от России.