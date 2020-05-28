Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Польша планирует полностью отказаться от российского газа

- Читати новину українською
СПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце / 24kurier.pl

Польша хочет независимости от российского газа, полностью добиться этого экономика страны должна после 2022 года. С этой целью, в частности, развивают газовый терминал в городе Свиноуйсьце.

Туда уже привозят сжиженный газ из США и Катара. Об этом заявил председатель Польской нефтегазовой компании Ежи Квецинский, сообщает "Польское радио".

Читайте также Эра доминирования российского газа завершается, – Зеркаль

Сейчас мощность терминала имени Леха и Марии Качинских составляет 5 миллиардов кубометров газа. Эти поставки покрывают четверть потребностей польской экономики. За 2 года туда планируют завозить уже более 8,5 миллиардов кубометров газа.

Как заметил Квецинский, благодаря закупкам сжиженного газа зависимость Польши от российского голубого топлива за последние два года сократилась на 20%.

Справка. Еще в 2016 году газ из РФ покрывал 87% внутреннего спроса в стране. Зато на сегодня этот показатель составляет около 60%.

Важно, что в начале мая шведская власть одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe по территории Польши. В общем проходить он будет через Балтийское море. Это также один из шагов к энергетической независимости от России.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости России Новости Польши Рынок газа Газ
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Сохраняйте дистанцию, а мы сделаем парад: зачем это Путину?
сегодня , 08:40 Сохраняйте дистанцию, а мы сделаем парад: зачем это Путину?
Блог Медіа
Торги арестованным имуществом: как дешево купить не только собаку, но и квартиру или самолет
сегодня , 07:02 Торги арестованным имуществом: как дешево купить не только собаку, но и квартиру или самолет
Ірина Поліщук
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям