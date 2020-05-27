Эра доминирования российского газа заканчивается, – Зеркаль
В будущем на европейском рынке не будет доминировать российский газ. По мнению советницы председателя правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль, "Северный поток-2" повторит судьбу "Южного потока".
Вопрос российского газа – это вопрос политики
Вопрос российского газа в Европе – это не только вопросы энергетики и экономики, но и политики. Об этом Зеркаль сообщила в эфире программы "Энергочетверг", информирует ТСН.
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Было проведено очень много встреч для того, чтобы убедить, что это не только проблема Украины, на самом деле это вопрос в политике, фактически это вопрос будущего развития мира. И это не только касается газа, это вопрос безопасности и вообще того, как будет развиваться торговля газом в последующие десятилетия в Европе и не только,
– рассказала Зеркаль.
Советник председателя правления "Нафтогаза" считает, что "Северному потоку-2" не суждено работать. "Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу. И уже история знает судьбу "Южного потока", поэтому я надеюсь, что "Северный поток-2" получит такую же судьбу", – отметила Зеркаль.
Что известно о газопроводе "Южный поток"
- "Южный поток" – система газопроводов, которая должна была пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну и далее через Балканский полуостров в Италию и Австрию.
- Первые поставки газа по трубопроводу должны были состояться в конце 2015 года. Кроме России в проекте участвовали Болгария, Австрия, Венгрия, Греция, Сербия, Словения и Хорватия.
- Весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, европейские политики называли проект газопровода "мертвым", а 17 апреля 2014 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорилось об отказе от строительства "Южного потока".
- В середине апреля 2014 года секция газопровода "Южный поток" была разобрана в Болгарии.
Коротко о "Северном потоке-2"
- "Северный поток-2" – это проект газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины. Общая длина "Северного потока-2" составляет 1234 километра, он будет проходить через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас "Северный поток-2" построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.
- В конце декабря 2019 года президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год. В нем, в частности, предусмотрены санкции против компаний, строящих вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.
- В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции.
- Для окончания строительства хотят задействовать "Академик Черский". В начале мая 2020 года судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.
- 20 мая 2020 года Общий суд Европейского Союза постановил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" не могут претендовать на освобождение от действия директивы ЕС. Поэтому поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Поэтому "Газпром" должен передать "Северные потоки" в управление другой, не связанной с ним компании.