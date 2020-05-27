Эра доминирования российского газа заканчивается, – Зеркаль

В будущем на европейском рынке не будет доминировать российский газ. По мнению советницы председателя правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль, "Северный поток-2" повторит судьбу "Южного потока".

Вопрос российского газа – это вопрос политики

Вопрос российского газа в Европе – это не только вопросы энергетики и экономики, но и политики. Об этом Зеркаль сообщила в эфире программы "Энергочетверг", информирует ТСН.

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Было проведено очень много встреч для того, чтобы убедить, что это не только проблема Украины, на самом деле это вопрос в политике, фактически это вопрос будущего развития мира. И это не только касается газа, это вопрос безопасности и вообще того, как будет развиваться торговля газом в последующие десятилетия в Европе и не только,

– рассказала Зеркаль.

Советник председателя правления "Нафтогаза" считает, что "Северному потоку-2" не суждено работать. "Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу. И уже история знает судьбу "Южного потока", поэтому я надеюсь, что "Северный поток-2" получит такую же судьбу", – отметила Зеркаль.

Что известно о газопроводе "Южный поток"

"Южный поток" – система газопроводов, которая должна была пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну и далее через Балканский полуостров в Италию и Австрию.

– система газопроводов, которая должна была пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну и далее через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Первые поставки газа по трубопроводу должны были состояться в конце 2015 года. Кроме России в проекте участвовали Болгария, Австрия, Венгрия, Греция, Сербия, Словения и Хорватия.

в конце 2015 года. Кроме России в проекте участвовали Болгария, Австрия, Венгрия, Греция, Сербия, Словения и Хорватия. Весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, европейские политики называли проект газопровода "мертвым", а 17 апреля 2014 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорилось об отказе от строительства "Южного потока".

"Южного потока". В середине апреля 2014 года секция газопровода "Южный поток" была разобрана в Болгарии.

Коротко о "Северном потоке-2"